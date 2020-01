San Marino. Incendio di veicolo che trasportava rotoballe: il comunicato della sezione anticendio

Questa Sezione Antincendio del Corpo di Polizia Civile, verso le ore 22.45 del 06 gennaio interveniva a Gualdicciolo in via Rivo Fontanelle (corsia discendente) per un incendio di un autocarro con rimorchio che trasportava rotoballe.

Dai primi accertamenti in corso in attesa di ulteriori verifiche, l’incendio sembra sia partito dal motore dell’autocarro.

All’arrivo dei funzionari di questa Sezione Antincendio il fuoco aveva attaccato la cabina e le rotoballe sovrastanti, per poi propagarsi sule rotoballe stivate sul cassone di carico.

Dato che l’evento era localizzato sulla strada principale, con abitazioni su entrambi i lati, e per il timore che l’incendio si propagasse sul rimorchio anch’esso carico di rotoballe, si richiedeva il supporto dei vigili del Fuoco di Rimini

Di lì a poco, sul posto sono giunti in loco tre mezzi da parte dei Vigili del fuoco italiani.

Il fuoco è stato spento completamente verso le ore 01.30 del 7 gennaio, dopo circa tre ore.

Per avere ragione delle fiamme oltre che a spegnere il fuoco con l’acqua, le rotoballe alcune balle venivano smassate, mentre altre venivano rimosse tramite un trattore di un privato, che risiede nella zona.

A seguito dell’incendio e stato necessario chiudere la via in entrambi i sensi di marcia fino alla rimozione dell’autocarro e le bonifiche finali.

La chiusura della strada e le conseguenti deviazioni venivano poste in atto dalla pattuglia di questo Corpo di Polizia e dalla pattugli della del corpo della Gendarmeria.

La strada è stata riaperta questa mattina verso le ore 05.30, prima della riapertura è stato necessario anche spargere sulla sede stradale il sale, per evitare che si formasse il ghiaccio visto l’acqua che è stato necessario gettare per avere ragione sulle fiamme e la basse temperature del momento.