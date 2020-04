14.787 positivi in E-R, 88 morti in più E’ di sei persone l’aumento dei ricoverati in terapia intensiva

Sono 14.787 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 713 in più rispetto a ieri; 58.457 i test effettuati, 3.925 in più. Questi i dati aggiornati alle 12, forniti dalla Regione. Complessivamente, sono 6.443 le persone in isolamento a casa, con sintomi lievi o asintomatiche (374 in più rispetto a ieri); quelle ricoverate in terapia intensiva sono 359, sei in più rispetto a ieri. I decessi sono passati da 1.644 a 1.732: 88 in più, quindi, di cui 58 uomini e 30 donne. Continuano, nel frattempo, a salire le guarigioni, che raggiungono quota 1.566 (89 in più rispetto a ieri). Ansa