Annullato il torneo di Wimbledon: soltanto le due guerre l’avevano fermato. Federer: “Devastato”

Gli organizzatori hanno annunciato che l’edizione 2020 non si disputerà per l’emergenza. Appuntamento dal 28 giugno all’11 luglio 2021

A causa della pandemia di Covid-19, l’edizione 2020 di Wimbledon, lo Slam sull’erba londinese, è stata cancellata. “I 134esimi Championships – si legge sul sito del prestigioso torneo – si svolgeranno dal 28 giugno all’11 luglio 2021”.

L’All England Club ha annunciato la cancellazione dopo una riunione di emergenza. Il torneo era in programma a Londra dal 29 giugno al 12 luglio. Praticamente, salta tutta la stagione sull’erba. Wimbledon si era fermato soltanto in occasione delle due guerre mondiali; aveva rischiato di non disputarsi anche nel 1973, quando circa 80 giocatori, tra cui 13 delle 16 teste di serie, boicottarono il torneo a sostegno di Nikola Pilic, sospeso dalla Federazione Internazionale per essersi rifiutato giocare in Coppa Davis. La Gazzetta dello Sport