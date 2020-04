Una bambina di 3 anni è morta soffocata nella sua abitazione a Carobbio degli Angeli, nella Bergamasca, dopo aver ingerito le batterie di un orologio. La piccola, che era in casa con i genitori, ha dato subito segnali di difficoltà nella respirazione, e i familiari l’hanno portata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Inutili i tentativi messi in atto per salvarle la vita: la piccola è morta. Sul corpicino è stata già effettuata l’autopsia. Tg24com