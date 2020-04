Bonaccini, 3 milioni di mascherine gratis ma nessun obbligo

“Mercoledì metteremo a disposizione due milioni di mascherine gratuite per i Comuni per i cittadini e un milione per il sistema delle imprese. Tre milioni di mascherine gratuite, esclusi i lavoratori del sociosanitario, in maniera che ci sia una distribuzione più efficace, ma non prendiamo nessuna ordinanza perché credo che nessuna regione riesca a garantire forniture costanti”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini intervenendo alla trasmissione ‘In Viva Voce’ su Radio1.

“Si vuole incentivare il più possibile l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale soprattutto nei luoghi chiusi come i servizi essenziali e gli esercizi di vendita, a partire dagli alimentari, la cui attività non è stata sospesa”, chiarisce la Regione nella nota sul provvedimento.

A partire da mercoledì le mascherine saranno distribuite ai Comuni tramite la rete della Protezione civile regionale dei Centri operativi comunali. I Comuni provvederanno quindi a renderle disponibili attraverso le modalità che riterranno più efficaci, anche per farmacie, parafarmacie o punti come edicole e tabaccherie. Prevista la possibilità di aggiungere nuove forniture per i cittadini nei giorni successivi.

