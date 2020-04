Calano ancora i malati di coronavirus ricoverati nelle terapie intensive italiane: pronti per la fase 2

Calano le vittime di Coronavirus in Italia, 636 in 24 ore, ma l’emergenza non è finita.

Calano ancora i malati di coronavirus ricoverati nelle terapie intensive italiane: sono 3.898 i pazienti nei reparti, 79 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.343 sono in Lombardia. Dei 93.187 malati complessivi (+1.941, contro i +2.972 di domenica), 28.976 sono poi ricoverati con sintomi – 27 in più rispetto a ieri – e 60.313 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile nella conferenza stampa odierna. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – è di 132.547 (+3.599, +2,8%, mai così “pochi” nuovi casi dal 17 marzo). Di queste, 16.523 (+636, +4%) sono decedute e 22.837 (+1.022, +4,7%) sono state dimesse.