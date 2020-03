Cia Romagna: pesante gelata notturna, danni in area molto vasta nelle colline e basse pianure, colpite pesantemente le colture

Segnalate le situazioni: Cia Romagna c’è ed è attiva

Misirocchi: “Cercheremo di trovare tutte le soluzioni possibili per sostenere le aziende alle prese

anche con questa calamità, lo faremo con tutte le nostre forze”



Rimini, 24 marzo 2020 – Cia-Agricoltori Italiani Romagna è attiva e sollecita gli associati a segnalare attraverso foto, telefonate, messaggi la situazione nei campi dopo la gelata della notte del 24 marzo per poter procedere poi alle verifiche del caso. Che potesse essere una nottata critica per l’agricoltura romagnola era stato annunciato dalle previsioni meteorologiche dei giorni scorsi. Si può dire che lo sia stata molto più di quanto si fosse ipotizzato.