Congiunto positivo. Sindaco di Montegranaro in quarantena con i familiari

La sindaca di Montegranaro Ediana Mancini è in isolamento con i familiari, dopo che un suo congiunto, ricoverato all’ospedale di Torrette di Ancona a seguito di un incidente domestico è risultato positivo al testa del Covid-19 coronavirus, in attesa di conferma dall’Iss. E’ la stessa prima cittadina a renderlo noto in un comunicato. “In questi giorni – spiega – è stato assistito dai familiari più stretti ed è per questo che da stamattina siamo in isolamento domiciliare a scopo precauzionale, con sorveglianza attiva da parte della Asur. Pur duramente provata da questa situazione che io e i miei cari stiamo vivendo, ritengo che il sindaco abbia il dovere di tenere informati i propri cittadini” conclude Mancini.