”Non sono zone rosse, non c’è un divieto assoluto di spostamento ma c’è una ridotta mobilità. Si potrà uscire dalle zone bloccate ma per motivazioni concrete e di lavoro. Ci sono delle regole da rispettare e dobbiamo essere più’ coscienziosi. Bisogna assumere tutti degli atteggiamenti responsabili.” Questo ha detto il Presidente Conte nella Conferenza stampa di questa notte in risposta ad una domanda di una giornalista.