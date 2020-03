Coronavirus, 2 decessi Marche, ora sono 6

Due nuovi decessi correlati al coronavirus nelle Marche, che ne contano così sei in totale. Li comunica la Regione, rendendo noti i dati del Gores che aggiorna a 200 il numero di casi positivi registrati dalla Virologia di Torrette. Due test dubbi sono stati ripetuti, risultando negativi. A Marche Nord è morto un 78enne con pluripatologie e all’ospedale regionale di Torrette di Ancona è deceduto un uomo di 59 anni con pluripatologie pregresse. Tra i casi positivi i ricoverati in terapia intensiva sono 33, quelli in terapia non intensiva 91 e 70 in isolamento domiciliare. La maggiore concentrazione dei positivi, 152, è nella provincia di Pesaro Urbino, seguita da Ancona (38), Macerata (7) e Fermo con tre. I ricoverati in terapia intensiva sono negli ospedali di Marche Nord (Pesaro, 15, e Fano, 6), tre ad Ancona, 4 a Fermo, 2 a Jesi, uno a San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche, Urbino.

Sono salite a 1.230 le persone in isolamento domiciliare, 111 sintomatici, 235 gli operatori sanitari.Ansa