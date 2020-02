Coronavirus, 2360 vittime nel mondo. In Cina calano i contagi, nuovi casi accertati in Iran, Corea del Sud e Canada

E una donna canadese di 30 anni è risultata positiva al test diagnostico per il coronavirus condotto a Ottawa dopo essere rientrata da un viaggio in Iran. Lo ha detto la titolare della Sanità pubblica canadese, Theresa Tam, esprimendo preoccupazione e affermando che “qualsiasi legame importante con l’Iran potrebbe essere un indicatore di una più ampia trasmissione” del virus ”rispetto a quella che pensavamo finora”. Ieri le autorità iraniane hanno confermato che 18 persone sono risultate positive al coronavirus e quattro sono morte a causa dell’infezione. Tam ha quindi detto che va ricordato che la diffusione del nuovo coronavirus è una questione globale e che il virus potrebbe essere presente in Paesi che non hanno la capacità di combatterlo.

Anche l’Organizzazione mondiale della sanità e la Cina stanno abbandonando i toni rassicuranti, lasciando spazio ai timori che la diffusione del coronavirus Covid19 si possa trasformare in epidemia mondiale. Il tempo per fermarla “sta per scadere”, ha avvertito il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Anche se il numero totale di contagi di covid19 fuori dalla Cina rimane relativamente basso,siamo preoccupati per il numero di casi senza un chiaro legame epidemiologico, come viaggi in Cina o contatti con un caso confermato”, ha rimarcato Ghebreyesus. Il Messaggero