Coronavirus, a Catanzaro donna in isolamento: ha avuto contatti con il paziente di Codogno

Catanzaro, allarme coronavirus. Una giovane che tornava da Venezia, con scalo all’aeroporto di Fiumicino, é stata ricoverata in isolamento nell’ospedale di Catanzaro per sospetto caso di Coronavirus. La giovane ha poi proseguito il suo viaggio verso Lamezia Terme dove è atterrata in serata. L’ufficio stampa della Regione Calabria riferisce che la ventiseienne é stata sottoposta a scanner termico in aeroporto e le é stata rilevata una temperatura di 37.5 gradi, in assenza di altri sintomi. Il Messaggero