Coronavirus, a Hong Kong primo cane infetto. Al bando il consumo di carne

La notizia è ufficiale, l’ha data il Governo di Hong Kong, citando fonti del Agriculture, Fisheries and Conservation Department (Afcd) , equivalente del “ministero” dell’agricoltura della regione a statuto speciale: c’è il primo caso di cane domestico positivo al coronavirus.

Il comunicato ufficiale (in inglese)

Il cane, si legge in un comunicato, appartiene a una donna di 60 anni a sua volta positiva al coronavirus ed è stato messo in quarantena, come la sua padrona, dopo che alcuni campioni prelevati dall’animale sono risultati positivi al virus.

Secondo l’Agriculture, Fisheries and Conservation Department non c’è rischio di contagio da parte dell’animale. Il cane non ha sintomi della malattia, si legge nel comunicato, ma «i campioni prelevati dalle cavità nasali e orali sono stati trovati positivi per il virus Covid-19». Non ci sono prove che animali come gatti o cani possano trasmettere il virus all’uomo, ma il ministero di Hong Kong ha stimato che gli animali domestici di persone infette dovrebbero stare in quarantena per 14 giorni. Saranno condotti ulteriori test sul cane, che rimarrà in isolamento fino a quando non risulterà negativo. Hong Kong conta a oggi 93 casi di coronavirus, due dei quali hanno portato alla morte dei pazienti.