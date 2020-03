CORONAVIRUS. ALTRI 33 DECESSI IN EMILIA-ROMAGNA, 8 A PARMA E 5 REGGIO

A PIACENZA 15 MORTI, DUE ANCHE A RIMINI, UNO A MODENA-CESENA.

Altri 33 decessi in Emilia-Romagna per il coronavirus. Tra ieri e oggi infatti sono passati da 113 a 146. I pazienti deceduti riguardano 22 uomini e 11 donne; per dieci delle persone decedute erano note patologie pregresse, in qualche caso plurime, mentre per le altre sono in corso approfondimenti epidemiologici. I nuovi decessi registrati riguardano 15 residenti nella provincia di Piacenza, otto in quella di Parma, due in quella di Rimini, cinque a Reggio Emilia, uno Modena, uno Cesena e uno in quella di Cremona.