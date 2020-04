Coronavirus, Borrelli più pessimista: “Proroga delle misure fino al 16 maggio”

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli tiene alta la guardia: “Dovremo stare in casa per molte settimane”

L’emergenza coronavirus durerà ancora diverse settimane. E così, di rimbalzo, saremo costretti a rimanere chiusi in casa, uscendo con parsimonia solo per motivi di salute, lavoro o (reale) necessità – con tanto di modulo di autocertificazione al seguito – almeno fino al primo maggio.

A dirlo, intervenendo in radio, ospite della trasmissione Radio Anch’io, è il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che prospetta così anche una festa del Lavoro, dopo le festività pasquali, tra le mura domestiche: “Fino all’uno maggio? Credo proprio di sì, non credo che questa situazione passerà prima di quella data. Insomma, dovremo stare in casa per molte settimane” .

Dunque, il numero uno della struttura governativa, torna a sottolineare la necessità – una volta che l’incubo pandemia di Covid-19 sarà finito o per lo meno appiattitosi quasi sullo zero – di modificare le nostro abitudini di vita, ormai già stravolte da questa crisi. Borrelli, infatti, dice che il distanziamento sociale, così come l’utilizzo quotidiano delle mascherine dovranno essere dei must: “Spetterà a noi continuare a osservare comportamenti rigorosissimi. Il coronavirus ha cambiato il nostro approccio ai contatti umani e interpersonali. In futuro dovremo mantenere le distanze per diverso tempo…” .

E quando gli viene chiesto se la tanto agognata “fase 2” potrebbe scattare in data 16 maggio, il capo della Protezione Civile non si sbilancia: “Dipende dai dati, ma bisogna soprattutto evitare il pericolo di un’ondata di ritorno del virus. E visto che questa possibilità esiste, soprattutto per quelli che non sono stati colpiti, bisogna usare misure precauzionali forti. Per questo non voglio sbilanciarmi su aperture e modalità” .

Ora come ora i dati raccontano che siamo in una fase di stallo: “Io mi attengo ai fatti e ai dati che arrivano dalle regioni: siamo in una situazione stazionaria, aumenta in modo contenuto il numero dei nuovi positivi, aumenta il numero dei guariti, diminuisce il numero dei ricoveri e il numero di pazienti nelle terapie intensive. Anche i nostri medici e infermieri possono tirare un po’ il fiato” .