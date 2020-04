Coronavirus, i nuovi dati: in Italia è ancora picco. 636 morti, i posti in terapia intensiva calano per il terzo giorno di seguito

Flessione anche per i nuovi malati (+1941) anche se il rapporto con i tamponi fatti è stabile. E oggi ci sono 1.022 guariti. Richeldi (comitato tecnico scientifico): Dati confortanti ma non riduciamo il livello di allarme. Borrelli: Il Cts valuterà per la fase 2, poi deciderà Cdm come e quando. Domani il vertice Governo-Cts.

ROMA – Ed è ancora picco. La situazione del contagio da Covid 19 in Italia è stabile anche se non è ancora arrivata la discesa che tutti gli italiani sognano, sia per veder ridurre i numeri maledetti delle vittime, dei ricoverati e dei contagiati sia per vedere una luce e iniziare a pensare alla vita dopo, la cosiddetta fase 2. I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile parlano di un aumento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) pari a 1941 unità (meno dei giorni scorsi, ieri erano stati 2972) ma anche a fronte di un numero più basso di tamponi eseguiti.

Calano ancora le persone ricoverate in terapia intensiva: oggi sono 3898, ovvero 79 meno di ieri. E’ un calo che si registra per il terzo giorno consecutivo. Mentre resta praticamente stabile il numero di ricoverati con sintomi 28976 persone (27 in più di ieri). La Repubblica.it