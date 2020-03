“L’anno scolastico sara’ salvo in qualsiasi caso. Gli studenti non devono pagare l’emergenza che il Paese sta vivendo”. Lo ha ribadito a “Radio anch’io” su Radioraiuno la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. “Stiamo valutando tutti i possibili scenari – assicura – ma saranno le autorita’ sanitarie a dirci quando i nostri studenti potranno tornare nelle scuole in sicurezza”.

Affari Italiani