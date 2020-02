Coronavirus Italia, Borrelli annuncia: «Superati i mille ammalati, i morti sono 29»

Sono 1.049 le persone che ad oggi risultano positive al Coronavirus. A queste si aggiungono 29 persone decedute e 50 guariti in tutta Italia. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sono stati dunque 1.128 i contagiati. È il bilancio fornito dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.«Complessivamente la macchina della Protezione civile ha coinvolto 1.700 uomini, di cui 800 nostri volontari». Il 52% degli ammalati di Coronavirus sono in isolamento domiciliare.

«Le persone ricoverate sono il 38%» delle persone malate «e il 10% in terapia intensiva». Lo afferma il Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, parlando alla Protezione civile. «Invitiamo a non intasare il numero di emergenza, contattate i medici di famiglia telefonicamente e i numeri di emergenza solo in caso di necessità».