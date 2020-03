Coronavirus, la speranza di guarigione si chiama Remdesivir

Articolo del 26 febbraio di Milano Finanza

Da quando è scoppiata l’emergenza del Coranavirus in Italia che ha causato finora 12 vittime e oltre 370 contagiati, erano scarseggiate le buone notizie, tanto che i media sono stati accusati di darne solo di cattive. Ma oggi ne arriva una che, se presa con le dovute cautele, potrebbe aprire un varco di speranza. Si tratta della tipologia di cura per il Covid-19 che è stata somministrata ai malati degenti allo Spallanzani di Roma, la coppia cinese e il paziente italiano. Si tratta, come è stato confermato oggi a milanofinanza.it, di farmaci tra cui è presente un medicinale utilizzato anche per la cura dell’Ebola in Congo, il Remdesivir. Il Remdesivir (codice di sviluppo GS-5734 ) è un nuovo farmaco antivirale nella classe degli analoghi nucleotidici. È stato sviluppato da Gilead Sciences, azienda quotata a wall Street, come trattamento per la malattia da virus Ebola e le infezioni da virus di Marburg, sebbene sia stato successivamente dimostrato che mostra anche attività antivirale contro altri virus a RNA a singolo filamento come virus respiratorio sinciziale, virus di Junin, virus della febbre di Lassa, Virus Nipah, virus Hendra e coronavirus (compresi i virus MERS e SARS). In base al successo contro altre infezioni da coronavirus, Gilead ha fornito remdesivir ai medici che hanno curato un paziente americano nella contea di Snohomish, Washington, infettati dal COVID-19 e stanno fornendo il composto alla Cina, dove sono in corso le sperimentazioni cliniche i cui risultati saranno pronti per fine aprile. Ma a pechino già si studia un generico.

”Da questa malattia si può guarire”, ha detto il direttore sanitario dell’ospedale per le malattie infettive romano, dopo che era stata sciolta la prognosi sui due coniugi cinesi che dunque divengono dimissibili. Anche il segretario del pd e presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti ha espresso la sua soddisfazione. I pazienti malati di Coronavirus ricoverati nel Lazio sono “tutti guariti”, è “un’ottima notizia”. “Anche la donna cinese ricoverata allo Spallanzani non è più affetta dal Covid19. Dopo il marito cinese e il ricercatore italiano sono quindi tutti guariti i pazienti nel Lazio. Bene così! Niente panico ma unità e collaborazione”. Milano Finanza