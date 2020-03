Coronavirus, magistrato contagiato a Rimini

RIMINI. Un magistrato di Rimini, della sezione penale, è risultato positivo al Coronavirus ed è ora in isolamento. A quanto si apprende non sta male, ma è stata disposta la sanificazione degli ambienti del tribunale da lui frequentato. Almeno una decina di persone tra magistrati, cancellieri e personale amministrativo potrebbe essere contattata e andare in isolamento. Come è noto, le udienze ordinarie sono sospese fino al 22 marzo, ma è nella potestà dei presidenti estendere lo stop fino al 31 maggio. Corriere Romagna