Coronavirus, morto consigliere comunale della Lega di Piacenza

Nell’Emilia che fa i conti con l’emergenza coronavirus, arriva la notizia della morte di un consigliere comunale della Lega, Nelio Pavesi. Il piacentino di 68 anni è morto all’ospedale dove era ricoverato da qualche giorno per aver contratto il Covid-19.

Pavesi è stato un leghista della prima ora, tra i primi iscritti al Carroccio negli anni ’90, era stato consigliere già dal 1998 al 2002 ed era poi tornato in consiglio nel 2017 dopo la vittoria del centrodestra alle amministrative, che portò Patrizia Barbieri a diventare sindaca.

E’ proprio la sindaca, impegnata nella battaglia contro il virus dopo essere risultata positiva meno di una settimana fa, a ricordare il politico che lascia una moglie e due figli.

“La scomparsa di Pavesi – ha detto Barbieri – ci lascia attoniti e profondamente scossi. Oggi piangiamo non solo una figura istituzionale stimata per il suo impegno politico e culturale ma un amico che ha sempre avuto il coraggio di essere trasparente e onesto nell’esprimere il proprio pensiero, leale e coerente nel difendere le sue idee”. Pavesi aveva insegnato musica in diverse scuole della città e della provincia di Piacenza, oltre che al conservatorio Nicolini.

Anche la senatrice Lucia Borgonzoni, che ha sfidato Stefano Bonaccini alle ultime regionali dopo una lunga campagna elettorale, che ha visto in prima linea tutti i consiglieri comunali come Pavesi, lo piange insieme ai suoi compagni di partito.

“Nelio era consigliere comunale, docente, uomo di cultura e appassionato militante, con una lunga storia di tante battaglie alle spalle – dice Borgonzoni – una di queste battaglie, quella contro il coronavirus, ci vede tutti impegnati ed è anche per Nelio che la porteremo avanti, con massimo senso di responsabilità e la vogliamo vincere. Oggi è un giorno triste e di dolore per chi ha conosciuto e apprezzato Pavesi, un abbraccio alla sua famiglia”.

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, esprime il proprio cordoglio: “Ai familiari e a tutta la comunità piacentina la mia personale vicinanza, quella di tutta la giunta e della Regione. Di lui non dimenticheremo l’impegno politico e civico dimostrato in questi anni al servizio della sua città”.

In queste “ore drammatiche per tutto il paese – ha aggiunto – il nostro impegno è massimo per superare questa crisi. Sul fonte sanitario, ma anche su quello economico e sociale, siamo di fronte a un’emergenza senza precedenti, che ci coinvolge sia come amministratori che cittadini. E il mio invito non può che essere quello a fare fronte comune, rafforzando lo spirito di comunità e il sentimento di solidarietà che ci deve legare tutti, soprattutto nei frangenti più difficili come quello che stiamo attraversando. Un impegno che sia davvero comune, anche nel ricordo di Nelio Pavesi”. La Repubblica