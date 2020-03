CORONAVIRUS. RACCOLTI 106.000 EURO DALL’ASS. TUTELA AZIONISTI BANCA POPOLARE VALCONCA

ATA – BPV

ASSOCIAZIONE TUTELA AZIONISTI DELLA BANCA POPOLARE VALCONCA

Comunicato Stampa

Alla fine della scorsa settimana la Raccolta Fondi per l’Emergenza Sanitaria aveva già raggiunto la ragguardevole cifra di 106.000,00 euro. E così, grazie all’impegno dei nostri consiglieri Ezio Angelini e Alessandro Bontempi che hanno contattato direttamente il fornitore, abbiamo proceduto all’ordine del macchinario da mettere a disposizione dell’Ospedale Infermi di Rimini.

Con immensa soddisfazione ringraziamo tutti coloro che si sono prodigati con impegno alla raccolta fondi promossa di comune accordo con la nostra Banca.

A chi può, chiediamo un ulteriore sforzo anche presso amici e conoscenti, perché siamo certi che stiamo rendendo un grande servizio al nostro territorio ed alla nostra gente. Ricordiamo le coordinate per effettuare la donazione:

IBAN C/C IT91A0579267930CC0810008940

ADA Onlus 47833 Morciano di Romagna

Via Cà Fabbro, 15/1

C.F. 91119720406

Causale: Donazione Emergenza Corona Virus

(da parte di aziende è interamente deducibile).

In questo difficile periodo, sia da un punto di vista sanitario che economico, ricordiamo che la Banca Popolare Valconca sta attuando varie misure per andare incontro alle esigenze delle famiglie e delle imprese. Non esitate a contattare le vostre filiali di riferimento dove sapranno guidarvi al meglio nella soluzione delle problematiche che prospetterete.