Coronavirus, raggiunti i 100mila casi. Frena la crescita di nuovi positivi (+1.648 ). Mai così tanti guariti dall’inizio dell’emergenza coronavirus (+1.590). I decessi sono 11.591 (+812)

Ma oggi è anche il giorno in cui si registrano più guariti dall’inizio dell’emergenza: 1.590, per un totale di 14.620.

Rallenta la crescita di nuovi positivi. Ad oggi, sono 75.528 i malati nel Paese: 1.648 in più in mentre ieri si erano registrati 3.851 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono morte 812 persone, un numero superiore rispetto a quello di ieri (756) che fa salire il totale delle vittime a 11.591. I pazienti ricoverati con sintomi sono 27.795; 3.981 sono in terapia intensiva (+75, 1,9%), mentre 43.752 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Sono questi i dati riferiti dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa quotidiana sull’emergenza coronavirus nel Paese.

“ Stiamo assistendo a dei dati che, con la sola eccezione dei pazienti deceduti (ma per vedere un effetto su questo dato che più ci interessa abbiamo bisogno di un intervallo temporale maggiore) sono esattamente in linea con quelli degli ultimi giorni, cioè cala il numero dei soggetti che risultano positivi, pur a fronte di un numero di tamponi non inferiore a quello degli altri giorni. Inoltre, il numero di chi ha bisogno di essere ricoverato in terapia intensiva non è più così marcatamente alto come all’inizio della scorsa settimana “, ha affermato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli. “ Questo ci conferma quanto le misure di contenimento sociale intraprese, per quanto abbiano condizionato la nostra libertà individuale, abbiano avuto un effetto importantissimo. Non dobbiamo abbassare la guardia “, ha sottolineato.

“ Chi è positivo ed esce ha un comportamento che non va tenuto per evitare il contagio ad altri connazionali, ma anche per le conseguenze penali molto importanti – ha tuonato il capo della Protezione civile -. Ognuno di noi deve rispettare le indicazioni delle autorità, dobbiamo seguire l’indicazione di rimanere a casa e uscire solo per lo stretto indispensabile, perché solo rispettando queste misure riusciremo a sconfiggere il virus prima possibile “, ha aggiunto commentando il dato delle oltre 6mila denunce fatte ieri dalle forze di polizia agli italiani che hanno violato i divieti.

Lombardia

“ Ad oggi, in Lombardia, le persone positive sono 42.161 (1.154 in più rispetto a ieri, quando i casi positivi segnalati erano 41.007). I ricoverati sono 11.815 (+202, in diminuzione rispetto ai 416 di ieri). Crescono notevolmente i dimessi sono 10.337 (+1.082). Aumenta ancora il numero delle vittime: 458 i nuovi deceduti per un totale di 6.818 morti. Questo sarà l’ultimo dato a migliorare, lo avevamo detto “. Lo ha dichiarato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso dell’aggiornamento quotidiano su Facebook sull’emergenza coronavirus.

“ I numeri provinciali ci portano un conforto significativo “, ha affermato Gallera. A Bergamoi casi di coronavirus sono arrivati a quota 8.664 (137, mentre ieri erano stati +178). Nella provincia di Brescia, invece si sono accertati 200 nuovi casi e il totale è arrivato a 8.213 (ieri +335). Nella provincia di Milano ci sono 8.676 positivi, più 347 casi rispetto a ieri. Il Comune più colpito è quello di Milano: i casi sono passati da 3.406 a 3.560 (+154: ieri l’aumento era stato di +247).

Lazio

“ Oggi registriamo un dato di 208 casi di positività e un trend in decrescita per la prima volta al di sotto del 8%. Si conferma l’incidenza dei cluster delle case di riposo, con particolare evidenza per la situazione di Rieti ed è in frenata il trend su Roma città “. Lo ha dichiarato l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. L’assessore ha poi annunciato che “ è record nel numero dei guariti che sale di 59 unità arrivando a 267 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 6.317 e i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 14 “.