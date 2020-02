Coronavirus: tutto quello che c’è da sapere

Indice

hands.png Lavati spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani malato allettato Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute schermata_2020-02-25_alle_11.46.01.png Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani Starnuto Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci Disinfettante Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol Antibiotici Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico numero-verde.png Contatta il numero verde 800.033.033 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni mascherina.png Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate schermata_2020-02-25_alle_11.58.14.png I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi kisspng-dog-computer-icons-pet-hop-5ad07f5a9a15f4.6707841715236135306311.png Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

FAQ sulle disposizioni previste dall’ordinanza del Ministero della salute e della Regione Emilia Romagna

Fino a quando sono attive le norme inserite nella Ordinanza? L'attuale ordinanza è valida fino al 1 marzo compreso.

Si tratta delle stesse norme attivate in Lombardia e Veneto? No, si tratta di provvedimenti diversi, di tipo precauzionale e non emergenziale, visto il quadro epidemiologico migliore rispetto quello di Lombardia e Veneto

Di cosa si tratta? Sono misure precauzionali pubbliche e indicazioni di comportamento di igiene e comportamenti personali, utili come misure di prevenzionedella diffusione del Coronavirus.

Cosa rischia chi non si attiene a queste misure? Il mancato rispetto delle misure introdotte dal Governo e dalla Regione Emilia – Romagna per contenere l'emergenza coronavirus costituisce reato.

A Rimini sono attivi i servizi pubblici? Si, tutti i servizi pubblici sono garantiti

E il pronto soccorso? Tutti i servizi di pronto soccorso e di pronto intervento di Rimini e della Romagna sono garantiti e normalmente attivi.

Ci sono modifiche per il trasporto pubblico? Metromare, autobus e i trasporti pubblici funzionano come sempre. L'ordnanza prevede che ogni giorno ci sia una disinfezione approfondita dei mezzi, un obbligo esteso anche ai treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale.

Sono aperte le scuole, le università i servizi educativi? Fino al 1 marzo sono sospesi tutti i servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani.

Sono aperte le biblioteche? Sì, la Biblioteca Gambalunga è aperta ma solo per i servizi di prestito e restituzione con i consueti orari (da lunedì a venerdì 8 – 19; sabato 8 – 13, chiuso i giorni festivi).

Palestre e centri sportivi possono restare aperti? Sì, tutte le attività ordinarie proseguono come consueto. La circolare della Regione che chiarisce l'applicazione dell'ordinanza ministeriale specifica che si possono svolgere "tutte le attività che attengono all'ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale", cioè tutti i corsi di varia natura e allenamenti sportivi. Gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.) sono aperti come sempre. In generale possono rimanere aperte tutte le strutture quando le attività non prevedono aggregazione di pubblico o eccezionali concentrazioni di persone (per esempio si possono tenere partite a porte chiuse). Sono infatti sospesi gli eventi sportivi con presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina).

Mio figlio ha il corso di scuola guida, io ho una lezione di inglese… Tutto confermato? Sì. I luoghi di svolgimento dell'attività corsistica di vario tipo, come, centri linguistici, centri musicali, scuole guida. Sono invece sospese le attività di formazione rivolte a gruppi classe. Possono proseguire le attività corsistiche aziendali (se non comportano significative concentrazioni di persone), le attività svolte da guide e accompagnatori turistici.

Centri anziani e centri sociali? Possono svolgersi regolarmente tutte le attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (per esempio i servizi semiresidenziali e i centri diurni), le attività ordinarie dei centri di aggregazione sociale (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovanili, centri anziani, orti urbani, ecc.), i servizi per il lavoro erogati in forma individuale, come i colloqui di orientamento.

Vedo che i supermercati sono stati presi d'assalto… Ma stanno per chiudere i negozi? Tutte le attività commerciali (negozi, supermercati, ecc) sono aperti e funzionanti, così come i pubblici esercizi (ristoranti, bar, alberghi). Tutte le attività e gli esercizi sono chiamati a rispettare in maniera puntuale le misure igieniche prescritte nell'ordinanza ministeriale. Tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali possono proseguire nella loro attività.

I mercati settimanali si faranno? Sì, i mercati settimanali (mercoledì e sabato a Rimini) programmati si svolgeranno regolarmente, mentre sono sospesi gli altri mercati straordinari.

Teatri, mostre, musei sono chiusi? L'ordinanza ministeriale sospende tutte le manifestazioni e iniziative che comportano l'afflusso di pubblico e che esulano dall'attività ordinaria (eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale, economica e civica). Quindi sono sospese e rinviate manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi con presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina). Attività di pubblico spettacolo, eventi e manifestazioni promozionali come fiere, mercati straordinari, meeting, convegni, sfilate, ecc.; attività di spettacolo come rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, comprese le discoteche e le sale da ballo. Fino al 1° marzo quindi la Mostra Fellini 100 a Castel Sismondo sarà chiusa ai visitatori, così come i musei comunali. Tutti gli spettacoli teatrali in cartellone questa settimana sono rinviati a data da definire.

I viaggi di istruzione sono sospesi? Si, sono sospesi i viaggi di istruzione e tutte le gite scolastiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

Sono sospesi i concorsi pubblici ? Sì, sono sospese tutte procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario.

FAQ – Nuovo Coronavirus COVID-19 del Ministero della Salute

Informazioni

Dopo la diffusione del coronavirus, i cui sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola e difficoltà respiratorie, il Ministero della Salute ha diffuso una serie di circolari e informazioni utili su tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo Coronavirus: che cos’è, come si contrae, come ci si protegge, quali comportamenti occorre adottare. Oltre alle domande frequenti e alle circolari emanate, il Ministero ha realizzato un sito dedicato e ha attivato il numero di pubblica utilità 1500. Ricordiamo l’obbligo, da parte di individui che hanno fatto ingresso in Emilia-Romagna da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare.

Si ribadiscono le raccomandazioni alla cittadinanza già rese note nei giorni scorsi e in particolare cittadini che abbiamo il sospetto di aver avuto contatti con il virus, specie se presentano sintomi, sono invitate a non recarsi di persona in Pronto soccorso o presso altre strutture sanitarie, bensì a contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia o il 118, o il cellulare dedicato dell’igiene pubblica 339 7720079, in modo da ricevere ogni utile indicazione sul da farsi.

