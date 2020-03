Coronavirus, un altro morto a Rimini. Aveva 76 anni

Ausl Romagna: ”Il paziente affetto da coronavirus aveva 76 anni e varie patologie pregresse. Complessivamente sono 164 i casi registrati nel Riminese: 161 residenti nella provincia e tre non residenti ma ricoverati all’ospedale di Rimini. Nella sola giornata di ieri sono stati 50 i nuovi contagiati risultati positivi al tampone, di cui 29 uomini e 21 donne. Di questi, 11 sono ricoverati in ospedale e 39 risultano a domicilio in quanto privi di sintomi o con sintomi molto leggeri. Sono circa 850, infine, le persone in quarantena volontaria obbligatoria.”