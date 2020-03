Covid-19, il vaccino della tubercolosi può rafforzare il sistema immunitario. Al via gli studi

Non si tratta, va segnalato, dell’unico trial clinico in partenza. Una ricerca molto simile sta per decollare anche in Australia, a cura dell’Università di Melbourne, sempre sugli operatori sanitari. Ma si punta anche a comprendere quali effetti potrebbe avere questa vaccinazione come stimolo immunitario per gli anziani. Lo stesso Netea in collaborazione con l’Università di Atene ha in programma uno studio sulla protezione della popolazione avanti con gli anni e un protocollo simile si ipotizza anche all’Università di Exeter. E il Max Planck Institute for Infection Biology ha recentemente annunciato di voler dare il via a una ricerca del tutto simile a quella olandese, con un protocollo che prevede l’arruolamento sia di anziani che si operatori sanitari, utilizzando però una versione geneticamente modificata del classico Bcg.

I due tipi di immunità

Il razionale di questo approccio è apparentemente semplice. In termini generali esistono infatti due tipi di immunità. C’è quella naturale o innata, che compare prima durante l’evoluzione, e si attiva in seguito al contatto con prodotti di molti agenti patogeni. Questo tipo di immunità si distingue a sua volta in umorale, realizzata da vari sistemi presenti nel sangue, e cellulare. Poi esiste l’immunità acquisita, che si sviluppa in seguito all’esposizione dell’organismo a un determinato antigene, come ad esempio accade in chi ha superato l’infezione da coronavirus: in questo caso si producono anticorpi specifici e sono presenti linfociti attivati nei confronti del potenziale “nemico” nel caso in cui questo si ripresenti.

Il potenziale ruolo del Bcg si concentra nel primo meccanismo di difesa, quello legato appunto all’immunità innata. A dare sostegno a questa ipotesi di lavoro c’è anche un chiaro dato epidemiologico: i bambini e i giovani tendono ad avere sintomi molto meno intensi, o risultano addirittura asintomatici nei confronti del coronavirus.