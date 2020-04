Domenica Palme benedette a distanza

In casa, con i fedeli a stringere in mano un ramo di ulivo o di un altra pianta che saranno benedetti, a distanza, dall’Arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi. Nei giorni dell’emergenza coronavirus, si aprirà così – con la tradizionale seppur sui generis benedizione dei ramoscelli di ulivo – la liturgia della Domenica delle Palme, officiata alle 10.30 dallo stesso cardinale nella cattedrale di San Pietro, chiusa al popolo.

La celebrazione potrà essere seguita in diretta su E’Tv-Rete7 canale 10, Trc-Bologna canale 15, Radio Nettuno FM 97.00 – 96.65, in streaming dal sito dell’Arcidiocesi e su 12Porte attraverso il canale YouTube e la pagina Facebook. (T) Nelle chiese parrocchiali le celebrazioni liturgiche della Domenica delle Palme si svolgeranno in forma semplice, a porte chiuse e non è prevista la benedizione dei rami di ulivo.