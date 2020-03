Emergenza coronavirus: come donare denaro o beni all’AUSL della Romagna

La Direzione aziendale vuole rivolgere un sentito ringraziamento ai cittadini che si stanno facendo avanti per offrire contributi e donazioni per le strutture sanitarie e a coloro che stanno organizzando vere e proprie raccolte fondi. I relativi fondi saranno utilizzati per l’acquisizione di apparecchiature e dispositivi per l’assistenza ai malati, e sarà dato preciso riscontro dell’utilizzo di tutti i fondi pervenuti.

Donare denaro

Chi desidera donare denaro direttamente all’Ausl Romagna può utilizzare le seguenti coordinate bancarie:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – INTESA SAN PAOLO – IBAN: IT34W0306913298100000300064 – Tesoreria AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA,

precisando nella causale una eventuale motivazione per la donazione, oppure utilizzare l’allegato modulo MRPA38_01

le cui voci fondamentali sono:

le generalità di chi effettua il versamento la somma l’indicazione della Unità Operativa alla quale la somma di denaro si vuole destinare oppure in generale all’Ospedale l’ambito territoriale dell’Unità Operativa o dell’Ospedale (es Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna ecc) se si vuole destinare la somma ad un acquisto specifico oppure si lascia libera la decisione agli organi competenti dell’AUSL, in questo caso non c’è bisogno di indicare nulla.

ll modulo compilato dovrà essere inviatoa ad uno dei seguenti indirizzi: [email protected] oppure [email protected] E’ stata aggiunta, in evidenza sul modulo, l’indicazione di specificare nella causale del versamento la dicitura “EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS” per il monitoraggio della procedura di donazione.

Donare beni

Chi invece intende donare beni può utilizzare il Modulo MRPA38_04) donazioni di beni

Le voci fondamentali da compilare sono:

generalità di chi dona il valore del bene donato l’indicazione della Unità Operativa alla quale si vuole destinare l’ambito territoriale dell’Unità Operativa o dell’Ospedale (es Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna ecc) eventuali schede tecniche e altre informazioni di ciò che si dona

E’ stata aggiunta, in evidenza sul modulo, l’indicazione di specificare nella motivazione della donazione la dicitura “EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS” per il monitoraggio della procedura di donazione. Il modulo compilato dovrà essere inviato all’indirizzo [email protected] o direttamente a [email protected] e a [email protected] In caso di donazione di attrezzature sanitarie, il modulo con le schede tecniche possono essere anche anticipate al Dott Stefano Sanniti (email: [email protected])

Raccolte fondi

Chi invece intende attivare raccolte fondi, o le abbia già attivate è pregato di contattare l’Azienda prima di attivare la campagna, per concordarne le modalità, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] anche al fine di coordinare il lavoro e di cercare di evitare truffe.

A questo fine si precisa inoltre che l’Azienda non ha mai inviato, e non invia, persone al domicilio per richiedere donazioni per il Coronavirus ne per nient’altro. Eventuali iniziative illegali che fossero verificate saranno perseguite con la massima decisione.

Le campagne attive

Di seguito l’elenco, che sarà implementato in maniera continua, delle campagne che sono state comunicate all’Ausl.

Francesca Laghi per Ospedale di Forlì UO Rianimazione

Claudia Cecere per ospedale di Forlì UO Rianimazione

Silvia Muccioli per Ospedale di Cesena UO Rianimazione

Filippo Zilli per Ospedale di Rimini UO Rianimazione (qui siamo in chiusura della campagna per circa circa 50.000 euro)

Tommaso Procida per Ospedale di Rimini

Falco Caponegro per Ospedale Di Ravenna

Francesco Cesarini Associazione Famija Arciunesa per ospedale di Riccione (rianimazione e/o emergenza-urgenza)

Associazione Diabete romagna

Nicola Balbi per ospedale di Lugo

Pollini e gruppo AEFFE per Ospedale di Rimini

Associazione Natale Bussalla tua Porta https://www.paypal.com/pools per MALATTIE INFETTIVE E TERAPIA INTENSIVA OSPEDALE INFERMI

Associazione “Paolo Onofri” e Comune di Sant’arcangelo

“Natale bussa alla tua porta” di Bellaria;

pollini.com che devolve il 10 per cento degli acquisti eseguiti sul suo sito;

raccolta fondi di “Noi Giovani” di Ravenna per la Rianimazione di Ravenna;

raccolta fondi Round Table nr. 38 di Faenza ( https://www.gofundme.com/f/sosteniamo-l039ausl-romagna ).

Si ringraziano inoltre, per le loro donazioni, l’Ordine degli Architetti di Forlì-Cesena; La BCC Ravennate, Forlivese e Imolese; il Cpmune di Santarcangelo e l’Associazione santarcangiolese “Paolo Onofri”; Claudio Lucchini filmaker e Manuel Migliorini fotografo di di Rimini; tutti coloro che anche con piccoli gesti simbolici siano e siano stati vicini e solidali col personale sanitario.