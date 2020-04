Emergenza covid-19 – Come comunicare con le persone sorde

In questo difficile momento di emergenza covid-19, in cui è necessario un doveroso distanziamento, è necessario anche tenere conto delle necessità delle persone sorde, di cui spesso ci si dimentica e che vivono notevoli difficoltà comunicative legate al loro deficit uditivo.

Le mascherine, così come l’uso di citofoni, per esempio nelle farmacie, rendono difficile la comprensione del parlato (voce ovattata, impossibilità di lettura labiale).

In allegato due volantini, con alcune semplici indicazioni, a cura del Coordinamento regionale FIADDA (famiglie italiane per la difesa dei diritti degli audiolesi), elaborati proprio per rendere meno difficoltoso alle persone con disabiltà uditiva un momento già così difficile per tutti.