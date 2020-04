festival Crossroads: sospesi tutti i concerti sino al 13 aprile

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 aprile, che proroga sino al 13 aprile compreso la sospensione già in corso di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura su tutto il territorio nazionale, tutti i concerti del festival Crossroads previsti in tale periodo non si svolgeranno. Per quanto possibile, Crossroads cercherà di recuperare entro l’anno i concerti annullati. Questo l’elenco dei concerti coinvolti, che non si svolgeranno: Sabato 4 aprile Ferrara, Jazz Club Torrione San Giovanni ARUÁN ORTIZ TRIO

Domenica 5 aprile Carpi (MO), Centro Sociale Bruno Losi GUIDO DI LEONE TRIO feat. JIM ROTONDI

Giovedì 9 aprile Modena, La Tenda KASSA OVERALL

Venerdì 10 aprile Imola (BO), Emilia 31 Music Pub Presentazione del libro “Io sono Michel Petrucciani” di Vanni Masala e Marilena Pasini (Edizioni Curci, 2019)

Venerdì 10 aprile Imola (BO), Teatro Ebe Stignani “UOMINI IN FRAC” Omaggio a Domenico Modugno w. Servillo, Bosso, Girotto, Marcotulli, Di Castri, Barbieri

Sabato 11 aprile Piangipane (RA), Teatro Socjale SERVILLO / GIROTTO / MANGALAVITE