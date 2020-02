Rimini. Perde patente e l’alcoltest lo rovina: ma lui non c’entra, spunta firma falsa

Incredibile vicenda per un giardiniere di 37 anni che è finito sotto processo per essersi rifiutato di effettuare l’alcol test. A seguito di un incidente era stato portato in pronto soccorso. La vicenda risale al luglio del 2016. Dopo qualche mese dall’incidente l’uomo si è visto notificare a casa un decreto penale di condanna a 15mila euro di ammenda e la sospensione della patente per non aver voluto fare l’alcoltest. Peccato che lui non si sarebbe mai opposto a fare tale test proprio perché non aveva bevuto e dunque non avrebbe avuto nulla da temere. E in effetti nel foglio originale, consegnato dall’Ausl in tribunale, la firma non corrispondeva alla sua. Da qui la denuncia presentata dall’uomo per falso in procura. Assoluzione quindi al processo: resta il fatto che a seguito del ritiro della patente il giardiniere ha subito una danno economico pesantissimo. E dalla difesa ora vogliono vederci chiaro su quanto accaduto e sulle responsabilità.