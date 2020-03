Egiziano di 28 anni è partito da Milano per raggiungere il Riminese. Quando la polizia l’ha fermato per i controlli sul coronavirus ha risposto di essere venuto a Rimini per trascorrere qualche giorno di vacanza, dal momento che a Milano è tutto chiuso. Irresponsabilità allo stato pure. E’ stato chiaramente denunciato per non avere ottemperato alle disposizioni sul coronavirus.