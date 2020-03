“Il dottor Cilesi stava bene, non aveva altre patologie”

A parlare è Paola Brignoli, amica del medico e vice presidente del centro di ricerca Innovative Elder Research Onlus da lui fondato: “Era un uomo straordinario e il virus l’ha portato via in tre giorni. Tutto si è scatenato improvvisamente”

Ivo Cilesi, il medico 61enne, conosciuto per il suo lavoro per combattere l’Alzheimer, morto nella notte tra domenica e lunedì a Parma dopo essere risultato positivo al coronavirus “stava bene, non aveva un raffreddore, nulla. E fino a pochi giorni fa non aveva alcun problema di salute. Nessuna patologia” pregressa che potesse complicare il quadro clinico. Lo racconta all’AGI Paola Brignoli, amica dell’uomo e vice presidente del centro di ricerca Innovative Elder Research Onlus da lui fondato. Un caso, dunque completamente diverso da quello delle persone decedute per il coronavirus fino a questo momento.