Il dottor Fabio Tarantino, tra gli autori delle raccomandazioni sulla cura dell’infarto miocardico durante l’emergenza COVID, intervistato da Teleromagna

Il dottor Fabio Tarantino tra gli autori delle Raccomandazioni per garantire la cura dell’Infarto Miocardico durante l’emergenza Covid 19, pubblicate sulla rivista ufficiale della Società Americana di Emodinamica, intervistato nella rubrica televisiva “Nonostante tutto” di Teleromagna, a cura della giornalista Federica Mosconi.

Si tratta del primo documento ufficiale di raccomandazioni per gli operatori medici e sanitari in cardiologia in pazienti Covid ed è stato accettato dalla più importante rivista USA di Emodinamica, Catheterization and Cardiovascular Interventions.

Clicca qui sotto per vedere l’intervista:

https://www.youtube.com/watch?v=4ft1z6zPnsY