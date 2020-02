IL PONTE DI VERUCCHIO RIAPRE GIA’ DAL POMERIGGIO DI OGGI

Il sollevamento del ponte di Verucchio per verificare il livello di pressione sulla spalla è terminato con esito positivo. La pressione si e completamente scaricata senza movimenti dell’impalcato. Cio’ significa la riapertura del ponte già dalle 16,00 di oggi pomeriggio. In un primo momento sarà riaperto alle stesse condizioni di traffico alternato a 3,5 tonnellate. Saranno poi svolti i lavori di ripristino della viabilità a 40 tonnellate per poi valutare gli interventi per il completo ripristino della viabilità.

Riziero Santi