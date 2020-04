In Emilia Romagna 15.333 i positivi, 79 morti Guarigioni raggiungono quota 1.663, 97 in più rispetto a ieri

Sono 15.333, in Emilia-Romagna le persone risultate positive al coronavirus, 546 in più rispetto a ieri. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dalla Regione. Sono 62.027 i test effettuati, 3.570 in più. Nel complesso sono 6.640 le persone in isolamento a casa, 197 in più rispetto a ieri mentre quelle ricoverate in terapia intensiva sono 366, 7 in più rispetto a ieri. I decessi sono passati da 1.732 a 1.811: 79 in più, di cui 44 uomini e 35 donne.

Le guarigioni raggiungono quota 1.663 – 97 in più rispetto a ieri – :1.177 riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche e 486 persone guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Ansa