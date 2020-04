L’impegno di Erba Vita e Valpharma Group contro il Coronavirus.

Nell’intervista andata in onda su RDS, all’interno del programma Made in Italy, si parla dello sviluppo, in tempi brevissimi, della produzione di gel igienizzante per le mani da parte di Erba Vita e della donazione del gel alle strutture del territorio, San Marino e la provincia di Rimini.