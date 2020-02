Le due facce della LuLa: così l’Inter si scopre Lukaku-dipendente

Con il gol al Ludogorets, l’attaccante belga ha segnato in tutte le competizioni: questa rete in Europa League si aggiunge alle 2 in Champions League, 2 in Coppa Italia, 17 in Serie A. Totale 22, in 33 gare: conto facile, media 0,67 gol a partita. A febbraio fanno 4 gol in 5 partite: oltre al Ludogorets, doppietta con l’Udinese e sigillo nel derby col Milan. Due volte non ha timbrato e due volte l’Inter ha perso: dieci giorni fa la sconfitta interna col Napoli che ha messo a repentaglio la Coppa Italia, la settimana scorsa il k.o. a casa Lazio con cui l’Inter è scivolata dalla vetta al terzo posto a -3 dalla Juve. Lukaku-dipendenza.