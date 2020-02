Movimento 5 stelle. Meetup di Rimini e provincia si è spostato a Roma

Roma, 15 febbraio ore 11 del mattino, un sabato mattina a Rimini senza il gazebo, perché tutto il meetup di Rimini e provincia si è spostato a Roma, non come dicevano molti per contestare l’attuale governo, ma per fermare l’intenzione della commissione al senato, in pieno conflitto d’interessi sul riassegnare i vitalizi, ormai aboliti.

Ci siamo cosi ritrovati in tanti in piazza dei Santi Apostoli, una piazza che ha raccolto quasi 10000 persone, grillini, pentastellati, chiamateli come volete, al grido di vari slogan si sono fatti sentire, il MoVimento non è mai morto e mai morirà, questo paese non lo permette, ogni tanto la famosa casta, rialza la testa e cerca di riprendere diritti non dovuti.

La piazza purtroppo non è riuscita a contenere tutti, ne serviva una più grande, tanti da ogni parte d’italia.

Rimini quindi ha partecipato e anche numerosa, oltre al pullman molti si sono spostati autonomamente. Le assemblee pubbliche sono già ricominciate e si discute già delle amministrative 2021, questo sabato saremo di nuovo in piazza Tre Martiri, come sempre, anche se non c’è campagna elettorale. Grande novità questo sabato pomeriggio dalle 15 alle 17, alcuni giovani che si sono avvicinati al MoVimento si incontreranno per parlare delle stelle, insieme a Giulia Sarti presso l’Antica Cafeteria sempre in piazza Tre Martiri n.47, se hai dai 16 ai 30 è il momento giusto.

