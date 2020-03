MUSICA 8D: COS’È E COME FUNZIONA LA “NUOVA” ESPERIENZA CHE IMPAZZA SUL WEB

Negli ultimi giorni su Facebook, su Whatsapp su tutto il web è boom per la musica 8D, una nuova esperienza che attira e conquista milioni e milioni di utenti e che sta diventando sempre più virale.

Cos’è la musica 8D, come funziona e perché tutti stanno impazzando per questa nuova esperienza musicale sempre più virale

Nonostante non si tratti di una vera e propria novità, dato che all’incirca un paio di anni aveva spopolato nell’ambiente della musica rap e hip-hop, i video musicali contenenti tracce in 8D (proposti principalmente dal canale YouTube 8D Tunes) stanno passando di contatto in contatto, prima tramite Whatsapp e poi su Facebook, grazie anche alle centinaia di milioni di persone costrette a restare chiuse in casa per via della pandemia da COVID-19.