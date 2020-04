Partiti in tutta la Romagna i drive through: tamponi per il Covid più rapidi direttamente in auto, per pazienti chiamati dall’Ausl

E’ attivo in tutti gli ambiti territoriali dell’Ausl Romagna il “drive through”, la possibilità, cioè, di effettuare il tampone direttamente in auto, recandosi presso un luogo a ciò destinato.

L’Azienda, anche in collaborazione con Protezione civile e altri soggetti istituzionali, e in stretto raccordo con le Prefetture, ha attivato quattro strutture: a Cesena, Forlì e Rimini presso i relativi ospedali e a Ravenna nel parcheggio del CMP, in cui i pazienti potranno recarsi con la propria auto e dove personale sanitario, ovviamente con tutte le protezioni previste, “preleverà” il campione nasofaringeo del paziente direttamente senza che questi debba neppure scendere dall’auto.

Va ben precisato che questo modalità funziona su chiamata dell’Ausl, e per pazienti che non abbiano più sintomi, e debbano fare i tamponi necessari per essere dichiarati definitivamente guariti. Utilizzare, per loro, questa modalità, si può procedere in modo più rapido e ottimizzando le risorse umane a disposizione. I pazienti, che avranno un appuntamento per l’effettuazione del tampone, dovranno recarsi al drive through seguendo il percorso più breve e diretto possibile, e viceversa anche per tornare a casa.