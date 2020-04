Possibile passeggiata con i bambini: chiarimenti

In merito alle notizie riportate da alcune fonti in merito alle uscite coi bambini la circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno precisa

“per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è

da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione.” Per prossimità si intendono 200 metri.

SI RICORDA CHE:

“LO SPOSTAMENTO A PIEDI E’ CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI DI LAVORO, MOTIVI DI SALUTE O PER STATO DI NECESSITÀ COME ANDARE A FARE LA SPESA DI GENERI ALIMENTARI.”

La norma continua dicendo che “NEL CASO IN CUI LA MOTIVAZIONE SIA L’ATTIVITÀ’ MOTORIA (PASSEGGIATA PER RAGIONI DI SALUTE), SI È OBBLIGATI A RESTARE IN PROSSIMITÀ DELLA PROPRIA ABITAZIONE”.

La nuova circolare nazionale in sostanza dice che se esco col bambino per motivi LEGITTIMI ovviamente lo tengo per mano, posso non mantenere il metro di distanza, e non sto a un metro di distanza ma comunque rimango nei PRESSI della abitazione.

La circolare completa al seguente link:

https://www.interno.gov.it/…/circolare_precisazioni_spostam…