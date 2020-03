Premio MARLÙ per AMICI

#AMICI19 #TimeToBeFriends #MARLÙ

San Marino, 8 marzo 2020 – È cominciata venerdì 6 marzo la nuova partnership fra Amici, e Marlù, il marchio di gioielli creato dalle sorelle Morena, Monica e Marta Fabbri. Durante la puntata del Serale del 6 Marzo è stato consegnato da Giulia Pauselli il primo Premio MARLÙ a Talisa Ravagnani, allieva che ha lasciato il programma.

Al termine di ogni puntata del l’eliminato riceve il Premio Marlù, un premio del valore di 6mila euro in gettoni d’oro e un regalo personalizzato (#TIMETO BE BRAVE e TIMETO SHINE AND BE A SUPERSTAR) Marlù.

Con il premio, Marlù vuole sostenere il talento dei ragazzi di Amici che è un tesoro da custodire e alimentare.

La partnership fra Marlù e Amici non è casuale: da sempre la trasmissione valorizza il talento, lo studio, l’impegno, il lavoro che sono necessari per esprimere al meglio le proprie capacità.Anche Marlù lo dice forte e chiaro, nella comunicazione rivolta al suo pubblico, come nel messaggio che regala a ogni concorrente: cambiamo il nostro modo di vivere gli errori, i passi falsi, le cadute. Gli errori non sono un difetto, né tanto meno una colpa, perché ogni successo, ogni impresa, ogni conquista scientifica nascono da mille passi falsi. Ce la fai, se non temi di sbagliare. Ce la fai, quando cadi e ti rialzi. Una, dieci, cento volte.

“Marlù valorizza e sostiene la diversità – spiega Marta Fabbri, responsabile della comunicazione di Marlù. – Siamo meravigliosamente diversi gli uni dagli altri, nel corpo, nella mente, nel cuore. Ma siamo diversi anche dentro di noi, perché oggi non siamo gli stessi di anni fa, e cambiamo persino nella stessa giornata. Con i nostri gioielli offriamo un modo non solo di interpretare e comunicare le nostre mille diversità, ma di valorizzare i talenti che non sempre riusciamo a esprimere. Amici racconta di giovani – tutti diversissimi – che non hanno paura di sbagliare e non si arrendono mai. Sono valori che sentiamo molto vicini a ciò che fa Marlù, e che siamo felici di condividere con il celebre programma”.

NB: nella foto Giulia Pauselli consegna Premio Marlù a Talisa Ravagnani.