Protezione civile del Conca. La differenza tra le varie mascherine

In tanti ci avete chiesto di chiarire il tema delle mascherine, ecco alcuni consigli …

Devo indossare una mascherina per proteggermi?

– L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus.

– L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani.

– Infatti, è possibile che l’uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi.

– Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L’uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.

– Non è consigliato l’uso di maschere fatte in casa o di stoffa (ad esempio sciarpe, bandane, maschere di garza o di cotone), queste infatti non sono dispositivi di protezione e la loro capacità protettiva non è nota.

Come devo mettere e togliere la mascherina?

Ecco come fare:

– prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica

– copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che aderisca bene al volto

– evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani

– quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; in quanto maschere mono-uso

– togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani.

Fonte Ministero della Salute

– Se vuoi approfondire ancora puoi guardare questo video molto interessante: https://www.youtube.com/ watch?v=jfki5TM4wts&t=1s