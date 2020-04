Provincia di Rimini. Altri due decessi ma scendono i contagi: oggi 12

Due decessi registrati oggi ma solo 12 contagi. Se paragonati ai nuovi casi delle altre province dell’Emilia-Romagna i nuovi casi a Rimini sembrano indicare un trend in discesa. Dall’inizio dell’epidemia i morti salgono a 110 e i contagi a 1.523. Il commissario per l’emergenza Covid-19 in Emilia-Romagna, Sergio Venturi, in diretta Facebook richiama i cittadini al “senso di responsabilità. C’è troppa gente in giro. Non ho comprensione per tutti questi lamenti di chi sta a casa sul divano lo so, è un sacrificio. Ma lo facciamo per tutti quelli che hanno bisogno di assistenza e per tutti coloro che lavorano nel servizio sanitario regionale, che alla fine di questa epidemia dovremo ringraziare per il coraggio e i valori che stanno dimostrando”. Ai cittadini, dunque, “si chiede di resistere ancora qualche settimana – insiste Venturi – facciamoci un esame di coscienza e cerchiamo di immaginare che, se avessimo bisogno di un posto letto in ospedale, abbiamo il dovere civile di rispettare le regole, perchè se tornasse a divampare il virus il dovere non rispettato ci farebbe mancare anche un diritto”. Dall’inizio dell’epidemia, del resto, “non e’ passato molto tempo: dobbiamo consolidare questi risultati”. Corriere Romagna