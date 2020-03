Rimini. 16enne in coma etilico finisce in rianimazione

16enne residente in Valconca ricoverata in coma etilico. Ora i carabinieri sono al lavoro per scoprire dove ha acquistato l’alcol e che cosa sia accaduto esattamente durante la notte. A trovare la ragazzina è stato proprio un operatore del 118 fuori servizio che stava rientrando a casa, poco dopo l’una: nel parchetto di Cattolica ha scorto il corpo della ragazza, la ha soccorsa e allertato i colleghi comprendendo subito la gravità della situazione. La giovane è stata così traportata al nosocomio riccionese e ricoverata in rianimazione. Sul posto si sono precipitati i genitori, chiaramente sconvolti per l’accaduto. Ora la 16enne è stata trasferita in un altro reparto alla luce dei miglioramenti di salute. Spazio dunque alle indagini: sembra che abbia passato la serata con un’amica (o più di una), ma i genitori non hanno saputo indicare con esattezza chi fosse/fossero. Questione di poco tempo e si comprenderà se qualcuno l’ha abbandonata di proposito senza soccorrerla e rischiando così di farla morire.