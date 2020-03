Rimini. 19enne conferma: mi hanno violentato a turno

I fatti risalgono all’agosto del 2018, in un ostello di Marebello, quando nella stanza dei due allievi poliziotti, entrambi originari di palermo, erano arrivate tre ragazze tedesche. Dopo avere bevuto assieme avevano deciso di andarsene. Tranne una 19enne, la quale aveva detto alle amiche che sarebbe rimasta. La tedesca ha raccontato che dopo essersi appartata con uno dei militari e nonostante le sue resistenze questi le avrebbe tolto i vestiti con la forza e l’avrebbe costretta a subire un rapporto sessuale. Il referto medico aveva parlato solo di una piccola escoriazione, ma di nessun segno di costrizione o lividi sul corpo. Inoltre una volta sentiti separatamente le dichiarazioni dei militari non presentavano contraddizioni. Non si comprende però perché la ragazza si sarebbe dovuta inventare una storia tanto agghiacciante. In ogni caso oggi la presunta vittima è stata sentita in Germania dalla magistratura tedesca, su rogatoria di quella italiana. Davanti ai magistrati la giovane ha parlato per oltre 3 ore ripercorrendo e accusando i due ragazzi di duplice violenza: a turno, avrebbero abusato della straniera costringendola a un rapporto orale. La studentessa era poi uscita dalla stanza raccontando tutto prima alle amiche e, poi, al titolare della struttura ricettiva che ha chiamato la polizia di Stato.