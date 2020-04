Il pasticcere riminese Roberto Rinaldini non si è dimenticato dei bisognosi e ha donato alla Caritas 250 colombe. “Non è la prima volta – spiega Mario Galasso – in ogni festività Rinaldini si ricorda di noi. E, anche quest’anno, pur nell’emergenza ci ha fatto sentire la sua vicinanza. Sarà una Pasqua più dolce per tante persone fragili”.