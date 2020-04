Un miliardo di euro per far ripartire il turismo. E’ la cifra che il ministro Dario Franceschini si è impegnato a far stanziare al governo per finanziare il ‘bonus vacanza’. Sono i 500 euro che riceverà ogni famiglia che trascorrerà le ferie in Italia, da poter spendere in alberghi, stabilimenti balneari e altre attività durante il soggiorno. Questo provvedimento era stato richiesto in primis proprio dall’Emilia Romagna.