Rimini. A Rimini arriva il carnevale con Color Coriandolo e Ballo a Corte

Domenica 23 e martedì 25 febbraio in piazza Cavour torna la XIX edizione di ColorCoriandolo, il tradizionale appuntamento con il Carnevale dedicato ai bambini e alle loro famiglie, organizzato da Made Officina Creativa, con la collaborazione di Radio Bruno, Altarimini, Confartigianato Imprese Rimini e Comune di Rimini.

Due giornate di divertimento (dalle ore 15 alle ore 18) con giocolieri, musicisti, trampolieri e dj.

Domenica 23 febbraio: la Brass Band è pronta a coinvolgere e a far divertire i bambini presenti con la propria musica. E per chi vuole indossare i panni di clown, fatine e animali del bosco ci pensa Madame Truccabimbo con la sua fantasia.

Martedì 25 febbraio: la musica di Radio Bruno sale sul palco di Piazza Cavour. Un Dj animerà la grande festa finale del Carnevale con la compagnia di trampolieri, giocolieri e i balli delle allieve di Zumba Kids delle maestre di danza Ester Aulizio e YudithRodriguez, a seguire una merenda con i tradizionali dolci di Carnevale, offerta dalla Confartigianto Imprese Rimini. La festa si concluderà con la sfilata delle maschere dei bambini, premiati con gadget.

A fare da sfondo alla festa la grande giostra francese che sarà in Piazza Cavour fino al 1° marzo. L’attrazione sarà fruibile gratuitamente dalle scuole dell’infanzia di Rimini, dal lunedì al venerdì previa prenotazione effettuata almeno un giorno prima al numero 339/2718797.

Per gli adulti che vogliono mascherarsi, da non perdere la festa dedicata all’eleganza dei secoli passati con Ballo a Corte, l’appuntamento in costume d’epoca con balli ottocenteschi nella splendida sala Ressi del Teatro Amintore Galli prevista per domenica 23 febbraio. Le danze, guidate da i maestri dell’Accademia di Danze Ottocentesche, sono aperte a tutti con la possibilità di indossare abiti d’epoca dal 400 all’800. La musica eseguita dal vivo dal gruppo strumentale Ars Antiqua, accompagnerà i ballerini nei volteggi. L’appuntamento è alle ore 15.30 .

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Costo: € 25 comprensivo di buffet dolce Info e prenotazioni: 324 7982498.

Al Parco Pertini di Rivazzurra si terrà il Carnevale dei Bambini, domenica 23 febbraio dalle ore 15, ci si ritrova in maschera per festeggiare insieme con animazione, musica, balli e una merenda con fiocchetti, castagne, piada, cioccolata calda e vin brulè. Ingresso libero.

E per chi arriva a Rimini in questi giorni, non ci sono solo maschere…..ecco alcune delle iniziative della settimana a Rimini

mercoledì 19 febbraio 2020

Biblioteca dei Ragazzi, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Mercoledì… storie in biblioteca

Narrazione in Biblioteca Ragazzi a cura dei Lettori Volontari, con ‘Letture in maschera’, in occasione del periodo di Carnevale.

Orario: dalle 16.30 alle 17.10 storie per bambini da 3 a 5 anni; dalle 17.15 alle 18.00 storie per bambini dai 6 anni

Ingresso libero fino ad esaurimento posti Info: 0541 704486 www.bibliotecagambalunga

da giovedì 20 a sabato 22 febbraio –

Rimini, Teatro Galli

Il silenzio grande

Massimiliano Gallo diretto da Alessandro Gassmann in una commedia firmata dallo scrittore Maurizio De Giovanni al Teatro Galli.

Nello spettacolo (turni ABC) si affronta il tema della complessità dei rapporti familiari e del tempo che scorre nel luogo dove le vite di tutti mutano negli anni: la casa. Sul palcoscenico a dare forma all’opera di Gassmann e De Giovanni, Massimiliano Gallo, volto noto del piccolo schermo (anche lui tra gli interpreti de I bastardi di Pizzofalcone) e del cinema (tra le ultime in ordine di tempo la partecipazione in Pinocchio di Matteo Garrone), affiancato da un’altra interprete apprezzata e conosciuta dal grande pubblico come Stefania Rocca, insieme a Monica Nappo, Paola Senatore e Jacopo Sorbini.

Biglietteria: da martedì a sabato dalle 10 alle 14, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30, chiuso domenica e lunedì (salvo nei giorni di spettacolo). Contatti: tel 0541 793811, email: <a class=”blue” “=”” style=”color: blue; text-decoration-line: underline;”>biglietteriateatro@comune.rimini.it. E’ possibile acquistare i biglietti on line sul sito www.teatrogalli.it.

22, 23 febbraio 2020

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Visite alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli

Continua la programmazione delle visite guidate al Teatro Galli: una proposta che, dall’inaugurazione ufficiale del ritrovato spazio artistico e culturale della città, continua a raccogliere l’interesse dei visitatori per la storia, l’architettura e l’estetica degli spazi del Teatro, progettato dall’architetto Poletti.

Le visite guidate si svolgono con tour speciali la mattina o il pomeriggio (compatibilmente con gli spettacoli e gli eventi allestiti in teatro).Ore 11.30 La visita ha un costo di 5 euro a persona; bambini gratis fino a 7 anni.Info: 339 7758597 – 0541 704426

domenica 23 febbraio 2020

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Cantico dei Cantici

Il terzo appuntamento del cartellone di prosa “Tracce D contemporaneo” porta in scena “Cantico dei Cantici”. Roberto Latini, autore ed attore dell’opera, si confronta con un capolavoro della letteratura religiosa e amorosa: il Cantico dei Cantici, testo biblico attribuito a re Salomone, che narra l’amore tra due innamorati con tenerezza ma anche, più arditamente, con sfumature sensuali e immagini erotiche. Latini si appropria del testo classico liberandone l’energia e riversandola attraverso la sua voce e il suo corpo d’attore, in una performance poetica e primitiva, vero e proprio inno alla bellezza.

Protagonista è un dj, un androgino, un clochard che dorme su una panchina e al risveglio, dalla sua postazione radiofonica, declama i versi del Cantico come attraversandoli: li vive, li danza, ne gioisce, li subisce. Ore 21.00. Ingresso a pagamento Info: www.teatrogalli.it.

domenica 23 febbraio 2020

Mulino di Amleto Teatro, Via Del Castoro, 7 – Rimini Grotta Rossa

Prezzemolina e le fate

Una storia tra note musicali, brividi e risate. In scena un’attrice e un musicista. L’attrice, narrando la fiaba, si trasformerà continuamente nei personaggi, creando come per magia, luoghi e scenari diversi, cosicché i piccoli spettatori non si sentano mai distaccati o esclusi dal racconto, ma avranno l’impressione di essere parte della storia. Un divertente gioco dal sapore clownesco, di complicità e fraintendimenti tra i due, accompagnerà il pubblico a scoprire le avventure di Prezzemolina, una buffa bambina alle prese con molte prove da superare. Lo spettacolo, tratto dalla fiaba popolare italiana “Prezzemolina”, già recuperata e trascritta da Italo Calvino nelle sue raccolte, tocca il tema della paura, aiutando i bambini ad esorcizzarla e prendere consapevolezza che le situazioni di difficoltà, possono sempre essere superate con la volontà , il coraggio… e anche un po’ di furbizia.

Ore 11.00 e 16.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 752056 www.mulinodiamletoteatro.com

martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio 2020

Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini

When the RainStopsFalling

Spettacolo teatrale di Andrew Bovell, con la regia di Lisa Ferlazzo Natoli. L’opera, che rientra nel calendario di prosa 2019/2020 dei turni ABC del Teatro Galli, racconta la storia delle famiglie Law e York, che si dipana in un arco che va dal 1959 ad un immaginato 2039, passando per entusiasmi, speranze, delusioni, sciagure, vigliaccherie, silenzi eloquenti più d’ogni discorso, parole vuote che suonano retoriche e altro non comunicano se non animi torbidi infettati dall’abitudine: tutto questo è immerso in un diluvio senza tregua.

Ore 21:00 Ingresso: a pagamento Info:0541 793811

martedì 25 febbraio 2020

Cinema Fulgor, c.so d’Augusto, 162 – Rimini centro storico

La Grande Arte al Cinema Fulgor: Impressionisti segreti

Per la rassegna La grande arte al Cinema, proiezione del docu-film ‘Impressionisti Segreti’, diretto da Daniele Pini, ideato per raccontare la rivoluzione artistica del movimento impressionista attraverso cinquanta tesori nascosti, esposti per la prima volta a Roma a Palazzo Bonaparte, in occasione della omonima mostra realizzata nel 2019 da Arthemisia. I quadri della mostra, opere di Manet, Caillebotte, Monet, BertheMorisot, Cézanne, Sisley, Signac, saranno sia il punto di partenza che quello di arrivo nell’approfondimento dei percorsi dei singoli autori e delle peculiarità del movimento.

Il Cinema Fulgor propone un aperitivo artistico a partire dalle ore 20.30, a cui segue l’introduzione del film a cura del critico di storia dell’arte Alessandro Giovanardi alle ore 21.00. La proiezione del film inizia alle ore 21.30.Orario: dalle 20.30 ingresso a pagamento Info: 0541 709545

fino al 13 aprile 2020

Rimini, Castel Sismondo

Fellini 100 Genio immortale. La mostra

Prorogata fino a Pasqua la mostra dedicata al genio di Fellini che rappresenta una sorta di anticipazione, attraverso un sistema di “messe in scena” come set cinematografici, del progetto del nuovo Museo Fellini e ruota attorno a tre nuclei di contenuti: il primo racconta la Storia d’Italia a partire dagli anni Venti-Trenta per passare poi al dopoguerra, per finire agli anni Ottanta attraverso l’immaginario dei film di Fellini. Il secondo nucleo è dedicato al racconto dei compagni di viaggio del regista, reali, immaginari, collaboratori e no. Infine il terzo nucleo sarà dedicato alla presentazione del progetto permanente del Museo Internazionale Federico Fellini. La mostra è curata da Studio Azzurro di Milano con la consulenza di Marco Bertozzi e Anna Villari.

Una mostra nella mostra: nella sezione temporanea ‘Fellini open lab’, si può ammirare ‘Sulla Strada di Fellini’, un allestimento di foto inedite sul set del film ‘La strada’ dalla collezione di Mauro Penzo a cura di Claudio Ballestracci.

Orario: da martedì a domenica 10.00 – 23.00; lunedì non festivi chiuso. Ingresso: 10€

L’apertura della mostra dedicata a Federico Fellini è accompagnata da visite guidate: tutti i sabati ore 18 e tutte le domeniche ore 11.30;

Costo: € 5 + biglietto di ingresso ridotto €8 . Info e prenotazione: 339 7758638

Info: www.mostrafellini100.it

Possibilità di visite guidate alla città tra diversi itinerari.

Per saperne di più info: 0541.53399 www.visitrimini.com